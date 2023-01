- Xbox & Bethesda : des news sur les jeux

Publié le Jeudi 26 janvier 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Redfall, Forza, Minecfraft, TESO

Xbox et Bethesda ont animé un "Developer Direct" cette nuit, pour donner quelques infos sur leurs prochains jeux. On zappera la sortie inattendue du jeu Hi-Fi Rush qui, somme toute, ne devrait pas bouleverser le marché du jeu vidéo.On évoquera Minecraft Legends, prévu pour le 18 avril. Mojang Studios, en partenariat avec Blackbird Interactive, a en effet annoncé la date de sortie de leur jeu d'action et de stratégie dans l'univers de Minecraft, qu'on ne présente plus. Sortie sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows et dans le Cloud.Vous devrez défendre y l’Overworld d’une invasion de Piglins, vous pourrez également combattre en multi, en 4 contre 4 et affronter vos amis.Forza Motorsport sortira cette année. Ce qui reste, de loin, le meilleur jeu de courses, revient dans une nouvelle version avec encore plus de voitures, plus de tracés, et on nous promet bien évidemment plus de réalisme, tant au niveau des sensations qu'au niveau du rendu graphique. On an hâte. Le jeu est prévu sur Xbox Series et PC. Il permettra de collectionner plus de 500 voitures, personnalisables et modifiables avec plus de 800 améliorations, dans 20 environnements proposant chacun différents tracés. Nouvelle destination au menu : l'Afrique du Sud, à Kyalami.Redfall, le jeu signé Arkane, sortira le 2 mai sur PC et Xbox Series. Redfall est un jeu de tir à la première personne qui se veut bourré d’action. Seul ou jusqu’à 3 amis, vous allez devoir explorer la ville de Redfall dans le Massachussetts et tenter de percer le mystère de l’apparition des vampires. 10 minutes de gameplay ont été dévoilés. On attend de l'avoir entre les mains pour se faire un avis définitif, mais on est dubitatif...Enfin, pour les deux du fond qui jouent encore à The Elder Scrolls Online, la nouvelle extension Necrom sera disponible en juin. Elle vous permet de revenir sur les terres de Morrowind.