Road 96: Mile 0 sortira le 4 avril

Publié le Vendredi 27 janvier 2023 à 09:30:00 par Ambre Cogné

Derniers préparatifs pour le départ

Développé par DigixArt et édité par Ravenscourt, Road 96: Mile 0 nous invitera à nous plonger dans les origines du jeu Road 96. Cette préquelle nous ferra donc incarner Zoe et Kaito, deux personnages d'autres jeux de DigixArt, à leur adolescence. Malgré leurs origines opposées, leurs chemins se croiseront intimement, entre soif de liberté et mystères dangereux.Le jeu sortira sur Playstation 4 et 5, Xbox One et Series, Switch et sur PC (à travers Steam) le 4 avril prochain. On nous promet une aventure à la narration importante, qui nous plongera dans les "mondes intérieurs" des personnages avec une grosse touche musicale. On y soupçonne même un petit aspect jeu de rythme...En attendant, le trailer nous ferra patienter un peu !