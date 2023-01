Wantless, un RPG innovant, lance sa démo

Publié le Vendredi 27 janvier 2023 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Thérapie de choc

Twin Sails Interactive et Drop Rate Studio ont annoncé que leur prochain jeu, Wantless, un RPG au tour par tour, est maintenant disponible en démo sur Steam. La démo présente une bonne douzaine d’ennemis dont des boss et vous permettra de tester le potentiel du système de création de compétences.Dans Wantless, vous incarnez un Transposer, visiblement un psychiatre magique, qui devra tenter de soulager les esprits de ses patients en affrontant leurs angoisses incarnées. Pour cela, vous disposerez d’un système de création de compétences qui permettra de modifier entre autres forme, portée et effet. Cependant chaque action entreprise par le joueur donnera des ressources aux monstres de la pièce et vous devrez alors utiliser l’environnement à votre avantage pour avoir une chance de gagner.Le système a l’air intéressant et original alors j’ai plutôt hâte d’en voir un peu plus. Si vous aussi, sachez que le jeu est prévu en accès anticipé pour automne 2023 sur PC.