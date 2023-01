Shazam! la rage des Dieux, la nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 27 janvier 2023 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

DC fait dans le comique

Warner Bros. et DC ont sorti une nouvelle bande-annonce pour le film Shazam! La Rage des Dieux, réalisé par David F. Sandberg.Ce nouvel opus continuera l'histoire de Billy (Asher Angel / Zachary Levi) et de ses adelphes, disposant tous du pouvoir des dieux depuis la fin du dernier film, et les opposera aux filles d'Atlas, trois déesses cherchant à reprendre ledit pouvoir des mains d'enfants qu'elles jugent inaptes.Le film, initialement prévu à la fin de l'année dernière, a été repoussé en mars. En France, il sort le 29.