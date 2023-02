Publié le Mardi 31 janvier 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un morceau taillé dans l'ishin

Moins d'une semaine après s'être vanté d'intégrer deux "stars" inconnues à son casting, le jeu Like a Dragon: Ishin! dévoile son histoire dans une nouvelle vidéo.L'occasion d'en savoir plus sur Sakamoto Ryoma, le héros du jeu, armé de son sabre de samouraï et de son fidèle pistolet, injustement accusé du meurtre de son maître. Le jeu vous plonge dans les années 1860, à Kyo.Like a Dragon: Ishin! est le remake d'un jeu sorti en 2014 uniquement au Japon. Il est toujours attendu pour le 21 février 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.