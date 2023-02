Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles, un JRPG en chansons

Publié le Mardi 31 janvier 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Vous allez chanter ! (ou pas...)

NIS America a annoncé la sortie de Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles sur PS5 et Nintendo Switch, en version boîte, à l'automne prochain. Il s'agit d'e la suite de Rhapsody: A musical Adventure. Mais attention, il ne s'agit pas d'un seul, mais de deux jeux en un. Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles comprend en effet Rhapsody II: Ballad of the Little Princess et Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom.Niveau histoire, c'est la princesse Kururu qui part à la recherche d'un prince charmant. Les jeux sont des JRPG, avec combats classiques, mais le tout raconté au rythme des chansons. Une histoire chantée, en quelque sorte...Les jeux, sortis il y a un moment au Japon, ont bénéficié d'une refonte graphique et audio. On vous laisse découvrir ça, dans une bande-annonce en anglais parce que oui, le jeu ne sera pas proposé en français.