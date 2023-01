- Ninja or Die s'offre une démo

Publié le Lundi 30 janvier 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Un ninja rose

Développé par Nao Games, et sous ce nom de studio se cache, en réalité, un seul développeur, japonais, dont le nom est, on ne s'en serait pas douté, Nao, le jeu Ninja or Die s'offrira une démo lors du festival Steam Neo Fest qui sera lancé la semaine prochaine.Il s'agit d'un mélange de roguelite, d'action et de plateformes. A découvrir en vidéo ci-dessous. Vous pourrez jouer différents personnages, comme un ninja, bien entendu mais aussi une Geisha...Ça a l'air, ma foi, fort sympathique.