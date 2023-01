- Warhammer 40,000: Rogue Trader, un nouveau carnet de développeurs

Publié le Lundi 30 janvier 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Belles promesses sur le jeu

On ne présente plus Warhammer 40,000: Rogue Trader. Ce RPG développé par le studio Owlcat, à qui l'on doit quelques références du genre telles que Pathfinder: Kingmaker et Pathfinder: Wrath of the Righteous, s'est offert un nouveau carnet de développeurs. L'occasion de découvrir les ennemis que vous pourrez rencontrer en jeu et les Lords Necron Skorpekh, agents du Chaos qui veulent détruire toute vie dans l'univers.Le jeu sera le premier RPG qui se déroulera dans l'univers de Warhammer 40,000. Vous incarnerez un libre-marchand, descendant d'une longue lignée de célèbres corsaires. Vous traverserez l'espace pour vendre vos marchandises grâce à une lettre de marque de l'Empereur. Mais vous pourrez tout à fait pactiser avec ses ennemis si l'envie vous en prend. Vous pourrez être arrangeant ou impitoyable, héroïque ou dédaigneux... à vous de choisir.