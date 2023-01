- The Pathless sur Nintendo Switch et Xbox le 2 février

Publié le Lundi 30 janvier 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

This is the way

C'est cette semaine, vendredi, que sort The Pathless sur Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series. Développé par GiantSquidology, à qui l'on doit le jeu Abzû, et édité par Annapurna Interactive, le jeu The Pathless vous demande d'incarner le chasseur, un personnage armé d'un arc, qui se rend sur une île mystérieuse afin de combattre une malédiction qui menace le monde entier.Le chasseur va s'allier avec un aigle afin de combattre les esprits corrompus.Un jeu d'action, un peu de plateformes, beaucoup de combats et un graphisme façon dessin qui n'est pas pour nous déplaire. On va y jeter un coup d'oeil et on vous en reparle.