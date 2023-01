- Startup Company est sorti sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch

Publié le Lundi 30 janvier 2023 à 09:35:00 par Cedric Gasperini

Be the boss

Après avoir rencontré un certain succès sur PC, le jeu Startup Company, développé par Hovgaard Games et édité par 2Awesome Studio, vient de débarquer sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Le jeu vous place à la tête d'une startup et vous permet de vous lancer dans la création virtuelle d'un site web dans le domaine de votre choix, comme par exemple un réseau social, un service de stream ou encore une application de rencontre...Vous allez ensuite devoir gérer les fonctionnalités de ce site, mais aussi votre entreprise de l'intérieur (employés, dépenses, revenus...). Un jeu de gestion de Startup, vendu à bas prix : 12,99 € seulement.