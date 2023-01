- Like a Dragon: Ishin! dévoile deux personnages

Publié le Vendredi 27 janvier 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Euh... c'est qui ces mecs ?

Like a Dragon: Ishin!, est toujours attendu pour le 21 février 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Enfin, attendu... disons qu'il est attendu par Vincent, qui a déjà réservé le test depuis plusieurs mois.Edité par Sega et signé Ryu Ga Gotoku, le jeu vous plonge dans les années 1860, à Kyo, et va vous raconter le combat d’un samouraï en quête de justice, Sakamoto Ryoma. Armé de son sabre de samouraï et de son fidèle pistolet, il va vous emmener dans le japon historique, avec notamment des personnages phares de la culture nippone.Like a Dragon: Ishin! est le remake d'un jeu sorti en 2014 uniquement au Japon. Le créateur du jeu a annoncé que le catcheur AEW Kenny Omega ainsi que l'acteur Rahul Kohli (iZombie, Sermons de minuit, The Haunting of Bly Manor) feront des apparitions spéciales dans le jeu.A découvrir en vidéo.