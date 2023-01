- Apaches, une bande-annonce prometteuse

Publié le Vendredi 27 janvier 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Plongée dans une période méconnue de l'Histoire de France

Film français réalisé par Romain Quirot, Apaches met à l'affiche Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod Paradot, Artus, Emilie Gavois-Kahn, Bruno Lochet, avec la participation de Rossy De Palma, Dominique Pinon, Jean-Luc Couchard, Hugo Becker et Armelle Abibou.Il sort dans les salles le 22 février.Apaches. C'est ainsi que l'on nommait les criminels, les gangs, les voleurs qui sévissaient à Paris à la fin du XIXème et début du XXème siècle. Paris était un coupe-gorge dans bien des quartiers et les Apaches faisaient régner la terreur. On va y suivre une histoire de vengeance. Une femme intègre un de ces gangs d'Apaches pour se rapprocher de leur chef, responsable de la mort de son frère.Une plongée qui a l'air passionnante dans une époque méconnue de l'Histoire parisienne.