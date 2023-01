- Xbox Game Pass : les jeux de février

Publié le Vendredi 27 janvier 2023 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Jolie liste

Hi-Fi Rush (Cloud, PC & Xbox Series X|S) - Disponible

GoldenEye 007 (Cloud & Console) – 27 janvier

Roboquest (Aperçu) (Console) – 30 janvier

Age of Empires II: Definitive Edition (Cloud & Console) – 31 janvier

Inkulinati (Game Preview) (Cloud, Console & PC) – 31 janvier

JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R (Cloud, Console & PC) – 31 janvier

Darkest Dungeon (Cloud, Console & PC) – 2 février

Grid Legends (Cloud) EA Play – 2 février

Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (Cloud, Console & PC) – 7 février

Sea of Thieves : The Secret Wilds – Disponible jusqu’au 2 février

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

The Elder Scrolls Online : Armure de Chasseur de Dragon Ancien – Disponible

Black Desert : Pack cadeau spécial – Disponible

Vigor : Norwegian Woodchuck Pack – Disponible

Donut County (Cloud, Console & PC)

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Console & PC)

Telling Lies (Cloud, Console & PC)

Worms WMD (Cloud, Console & PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass se fournit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres :Vous pourrez également télécharger le contenu et les mises à jour suivantes :Le Game Pass Ultimate vous donnera accès à :Jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 31 janvier :