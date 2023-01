- Hotel Renovator sort le 7 mars

Publié le Vendredi 27 janvier 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Un Formule Un, ça vous suffit ?

Focus Entertainment se met à la mode des Simulator, avec l'édition du jeu Hotel Renovator, qui est annoncé pour le 7 mars sur PC et plus tard dans l'année sur PS5 et Xbox Series. Signé Two Horizons, le jeu vous place dans la peau d'un gérant d'hôtel.Vous allez pouvoir penser, construire et décorer votre hôtel, qu'il s'agisse de le monter de toutes pièces ou d'en rénover un déjà existant. Plus de 2000 meubles sont disponibles pour jouer les architectes d'intérieur. Mais il faudra aussi vous occuper des différents services proposés aux clients, comme... euh... les putes ?Bon, peut-être pas, mais au moins un service de blanchisserie, nan ?