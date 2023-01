- Minecraft Legends en version Deluxe le 18 avril sur PlayStation

Publié le Lundi 30 janvier 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

C'est l'heure de l'apéricube

Minecraft Legends ne sortira pas seulement sur PC et Xbox, mais aussi sur PlayStation. Mieux encore : il sortira en version boîte, sur PS4 et PS5, dans une édition Deluxe.Pas grand-chose de différent, cela dit, avec l'édition normale, si ce n'est six apparences supplémentaires dans le jeu : un héros, quatre montures et une apparence de monture bonus.Pour rappel, le jeu est signé Mojang Studios, en partenariat avec Blackbird Interactive. Il s'agit d'un jeu d'action et de stratégie dans l'univers de Minecraft. Vous devrez défendre y l’Overworld d’une invasion de Piglins, vous pourrez également combattre en multi, en 4 contre 4 et affronter vos amis.