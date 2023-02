Backfirewall_, un jeu qui se déroule dans un smartphone

Publié le Mardi 31 janvier 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Saloperies de mises à jour

Premier jeu développeur par Naraven Games, Backfirewall_ est un jeu d'aventure en vue subjective qui se déroule à l'intérieur d'un smartphone. Vous êtes l'assistant de mise à jour. Mais la nouvelle mise à jour OS10 va tuer et remplacer le système d'exploitation OS9. Et vous avec, remplacé par un assistant bien plus performant.Sauf que vous avez une conscience et que vous ne voulez pas mourir. Vous allez donc tout faire pour empêcher cette mise à jour de s'sinstaller.Il y a des énigmes à résoudre, des bugs à traquer et des Cheat Codes à trouver pour interrompre la mise à jour...Le jeu est sorti sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et sortira prochainement sur Nintendo Switch.