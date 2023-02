Publié le Mardi 31 janvier 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Venachese U Pecurinu

Fire Emblem Engage (Nintendo Switch) God of War Ragnarök (PS5) Fire Emblem Engage Divine Edition (Nintendo Switch) Gran Turismo 7 (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)

God of War Ragnarök Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West

Call of Duty Modern Warfare II FIFA 23 Forza Horizon 5

Fifa 23 Call of Duty Modern Warfare II One Piece Odyssey

Fifa 23 NBA 2K23 GTA V

Fire Emblem Engage Fire Emblem Engage Divine Edition Mario Kart 8 Deluxe

Football Manager 2023 Farming Simulator 22 Football Manager 2022

Le SELL nous livre son top des ventes de jeux vidéo en France. Il s’agit de la 3semaine de 2023.Comme chaque semaine d’ailleurs, nous l’illustrons avec un fromage. Cette semaine, nous vous faisons découvrir le Venachese U Pecurinu, un fromage au lait pasteurisé de brebis, à pâte molle et à croûte lavée. Comme son nom l'indique, il nous vient de la Haute-Corse.Débarquement de Fire Emblem Engage dans le top et disparition de One Piece Odyssey. Aussitôt arrivé, aussitôt parti... On suppose que Fire Emblem devrait subir le même sort. Pour le reste... que du vieux...