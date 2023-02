These Doomed Isles en accès anticipé le 10 février

Publié le Mardi 31 janvier 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Toutes les cartes en mains

These Doomed Isles est un jeu de stratégie / city builder dans lequel vous allez devoir aider votre propulation à survivre, à se développer et à combattre les pillards, les monstres mythologiques, mais aussi à affronter les désastres naturels.Grâce à l'obtention de cartes, vous pourrez placer des forêts, des villes, des défenses, des rivières, voire même trouver des reliques puissantes et ainsi offrir à vos citoyens des ressources pour leur survie.Le jeu s'offre un accès anticipé dès le 10 février, via Steam