- Destiny 2 : Découvrez la nouvelle extension Éclipse en vidéo

Publié le Mercredi 1 février 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Ne jamais regarder une éclipse sans lunette

La nouvelle extension de Destiny 2, baptisée Eclipse, sortira le 28 février. En attendant, Bungie a dévoilé une vidéo présentant le nouveau butin exotique. De nouvelles armes et armures filobscures exotiques débarquent dans cette extension.Vous découvrirez également de nouveaux termes filobscurs tels que les Enchevêtrements. Ce sont des nœuds de filobscur laissés par des ennemis effilochés.Vous pouvez utiliser ces Enchevêtrements pour tisser des objets ou des créatures, par exemple.D'autres détails concernant les nouvelles armes et armures sont dévoilés dans la vidéo, comme le Dernier avertissement, un pistolet fibroscur, le Chaos Déterminisite, une mitrailleuse, la Morsure Hivernale, un glaive exotique et bien d'autres encore...