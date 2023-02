Xbox : la nouvelle manette rose

Publié le Mercredi 1 février 2023 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

JE LA VEUX !

Microsoft vient de sortir une nouvelle teinte de manette : la "Deep Pink". Elle est, comme son nom l'indique, d'un rose assez intense. Un rose bonbon. Un rose Malabar, en quelque sorte.Elle est sans fil et compatible PC et Xbox Series. Elle peut aussi être utilisée sur Android et iOS. Elle permet de passer d'une plateforme à l'autre facilement.Prix de vente conseillé : 59,99 €.