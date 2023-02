We Were Here Forever débarque sur Xbox et PlayStation

Publié le Mercredi 1 février 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Peur polaire

We Were Here Forever vient de sortir sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series au prix de 17,99 €. Le jeu est déjà disponible sur PC depuis le printemps de l'année dernière. Il lui aura donc fallu un certain temps pour débarquer sur consoles.Nouvel opus de la série des "We Were Here", Forever est un mélange de puzzles et d'horreur, jouable en coop, à parcourir des donjons dans un paysage arctique. Le tout dans une ambiance fantasy. Le but est de s'échapper de Castle Rock, dont les habitants ont, jadis, tenté d'organiser la résistance contre le roi tyran.Ce jeu en vue subjective a plutôt eu de bons retours sur PC. On vous laisse voir ça, en tout cas, en vidéo :