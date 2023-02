The Last of Us : critique du troisième épisode de la série TV

Publié le Mardi 31 janvier 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une belle déception

La presse est unanime. Les spectateurs aussi. L'épisode 3 de The Last of Us, la série TV, est une totale réussite, un coup de poing, un coup de génie.Ouais, mais vous nous connaissez : on ne fait jamais rien comme personne. Et surtout, l'unanimité, ça nous emmerde. Bref, on trouve que l'épisode 3 est raté. C'est un très bon épisode, certes, mais il est raté.Et si ça ne vous paraît pas clair, on vous laisse lire notre critique, pour comprendre notre point de vue.