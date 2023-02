Sony lâche les PS5

Publié le Mardi 31 janvier 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Ne regardez pas la pub

Après avoir annoncé que la barre des 30 millions de consoles vendues avait été franchie, Sony a décidé de passer la seconde (enfin) et de livrer des PS5 à tire-larigot.En effet, la marque aux rond/carré/triangle/croix explique que le stock de PS5 va être augmenté. Autrement dit, plus de fabrication et plus de livraison sont prévues (plus dans le sens "plusse" et pas "a pu"). Enfin, donc, les petits chinois se sont remis au boulot, ces feignasses, après n'avoir rien foutu à part tousser depuis deux ans.Et pour fêter tout ça, un nouveau spot TV est diffusé. On ne dira pas que c'est de la merde et qu'ils nous ont habitué à mieux.Mais on le pense très fort.