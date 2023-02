Roboquest disponible sur Xbox via le Game Pass

Publié le Mercredi 1 février 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un robot qui fait le ménage

Présenté comme un Fast FPS Roguelite, Roboquest est un jeu développé par le studio lyonnais RyseUp Studios. Il est désormais disponible sur Xbox One et Xbox Series sur le Game PassVous y incarnez un Guardian, un robot qui combat... d'autres robots dans des environnements 3D générés aléatoirement.Gameplay nerveux, niveaux générés aléatoirement, classes de personnages multiples à débloquer au fur et à mesure... Le jeu est également jouable à deux.On vous laisse découvrir ça en vidéo :