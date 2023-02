Découvez Reka, un jeu d'aventure prévu pour 2024

Publié le Mercredi 1 février 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Sorcière slave

Reka est un jeu d'exploration et de construction de sa demeure, en vue extérieure, qui se déroule dans l'Europe rurale du XIXème siècle. Ambiance slave pour cette apprentie sorcière qui doit apprendre son art et traverse donc le continent accompagnée de sa maison géante sur pattes.Vous allez incarner cette apprentie sorcière et devrez non seulement vous former mais aussi gérer cette maison, la transformer, la customiser, la modifier, au fil de l'aventure. Vous devrez aussi la décorer selon vos goûts.Durant vos missions, vous rendrez service, ou non, aux villageois que vous croiserez. Vous pourrez tout à fait lâcher une malédiction sur eux... La rencontre avec des créatures mythologiques est aussi prévue.Le jeu est développé par Fireshine Games. Il sortira sur Steam en 2024.