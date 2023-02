Seven Doors, un jeu d'énigmes

Publié le Lundi 6 février 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Tu vas la prendre, la porte !

Le jeu d’énigmes en vue subjective, Seven Doors, arrive sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 21 février prochain. Il est vendu à tout petit prix : 4,99 €.Dans la lignée des jeux de type Myst, Seven Doors vous demandera d'ouvrir... 7 portes... menant à des ambiances différentes. Il faudra, par contre, ouvrir les bonnes portes sous peine de mourir...Le jeu propose 2 à 3 heures de durée de vie. Il est déjà disponible sur Steam . Mais plus cher. Allez comprendre.