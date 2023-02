Wild West Dynasty sort le 16 février

Publié le Lundi 6 février 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Comme à OK Corral

Il arrive dans quelques jours, en accès anticipé, sur PC, via Steam et l'Epic Games Store. Wild West Dynasty est un jeu teuton développé par Moon Punch Studio et édité par Toplitz Productions. Le jeu vous envoie dans le Far West et vous met au défi de survivre dans ces contrées sauvages. Hors-la-loi, maladies, animaux sauvages...vous aurez de quoi affronter la mort plus d'une fois.A vous de choisir la carrière de votre vie : fermier, chercheur d'or, sheriff, bandit... à vous aussi de fonder une famille, faire des enfants qui vont à leur tour prospérer... le tout en suivant un scénario basé sur un secret familial que vous tenterez de découvrir...Et si vous devenez trop riche et puissant, vous risquez d'attirer les desperados en quête d'or ou de renommée... Ça va flinguer comme à OK Corral.