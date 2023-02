- Atelier Ryza 3 révèle sa cinématique d’intro

Publié le Mardi 7 février 2023 à 10:30:00 par Julia Bourdin

La cuisine c’est un peu comme l’alchimie finalement

Lors du Taipei Game Show 2023, Koei Tecmo et le studio Gust ont dévoilé des artworks inédits ainsi qu’une cinématique d’intro pour Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End & the Secret Key. Pour rappel, la suite de la série de JRPG à succès et troisième jeu de la trilogie « Secret », est prévue pour le 24 mars sur Switch, Playstation 4 et 5 mais aussi Steam.Dans Atelier Ryza 3, vous allez pouvoir enquêter sur un groupe d’îles étranges et explorer différentes régions pour essayer d’en découvrir davantage sur la menace qui plane sur votre ville natale. Tout au long de votre aventure, en plus des quêtes Monde uniques à chaque région, vous débloquerez des quêtes générées aléatoirement. Grâce à elles, vous en apprendrez plus sur les territoires et personnages que vous rencontrerez au fil du chemin.Un système de cuisine permettra à l’équipe d’améliorer ses capacités de manières diverses afin d’échafauder de nouvelles stratégies face à des ennemis trop puissants. C’est également auprès des feux de camp que vous pourrez changer l’heure de la journée et dévoiler de nouveaux monstres.Bref, un bon petit JRPG en perspective et s’il vous intéresse sachez qu’un bonus d’achat hâtif (jusqu’à deux semaines après la sortie) sera disponible : le lot de costumes Summer Look !