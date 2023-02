The Great War: Western Front annoncé pour le 30 mars

Publié le Lundi 6 février 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

The War is Great!

Développé par Petroglyph Games et édité par Frontier Foundry, The Great War: Western Front est un jeu de stratégie dans lequel vous allez prendre la tête des armées d'un des deux camps de la Première Guerre Mondiale. Il vient d'être annoncé pour le 30 mars prochain.Dans le jeu, non seulement vous gérerez vos troupes au sol, mais aussi développer de nouvelles technologies et gérer vos ressources. Il couvrira la période de 1914 à 1919, sur le front de l'Ouest.Vous pourrez décider de modifier le cours de l'Histoire et, par exemple, faire gagner l'Allemagne. De quoi vous faire réfléchir : qui dit victoire de l'Allemagne, dit pas d'esprit de revanche. Donc pas de montée du nazisme. Donc pas de Solution Finale...