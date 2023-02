- Darkest Dungeon II dévoile une date de sortie !

Publié le Mardi 7 février 2023 à 10:45:00 par Julia Bourdin

Darkest-est Dungeon ?

ICO et Red Hook Studios nous annoncent en grande pompe la sortie de leur très attendu titre Darkest Dungeon II pour le 8 mai sur Steam et Epic. Une démo gratuite est d’ailleurs disponible dès maintenant et pendant tout le Steam Next Fest.La démo permettra aux joueurs de suivre les 4 héros de départ à travers une région complète leur faisant découvrir factions ennemies et enjeux de la survie. Aucune progression ne sera sauvegardée entre les expéditions de la démo.La version complète comprendra une douzaine de héros, cinq régions, cinq boss de fin et un hub de méta-jeu avec des améliorations persistantes entre les run. Comme la sombre ville du premier opus de ce jeu de survie gothique en tour par tour.Ah et vous aurez une diligence aussi, pour affronter l’apocalypse, bon courage…