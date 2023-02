The Settlers: New Allies est sorti sur PC

Publié le Lundi 20 février 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Copain comme colon

Ubisoft a annoncé la sortie de The Settlers : New Allies sur PC. Le jeu sortira sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch le 23 mars.Ce jeu de stratégie et de gestion propose trois modes différents. Un mode campagne solo, un mode hardcore et un mode escarmouche à 8 joueurs maximum sur 12 cartes.Encore une fois, il s'agira de découvrir une nouvele terre et la coloniser dans le but de créer une puissante et florissante civilisation.