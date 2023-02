(TEST) Wanted: Dead (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Vendredi 17 février 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Sang intérêt

On l'attendait de pied ferme. Après en avoir vu de très nombreuses vidéos, on avait presque hâte de mettre la main sur ce jeu bien bourrin, sanglant à souhait, à grands renforts de démembrements...Non pas qu'on soit nous-mêmes de gros bourrins, hein. Mais euh... Ben des fois, ça fait du bien, de ne pas se prendre la tête et de s'amuser à découper des gens (ne jugez pas, chacun ses petits plaisirs).Sauf que, cette fois, tout ne s'est pas passé comme prévu...