- Wild West Dynasty en accès anticipé

Publié le Vendredi 17 février 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

I shot the sheriff...

Wild West Dynasty est désormais disponible en accès anticipé, sur PC, via Steam et l'Epic Games Store. On vous rappelle que ce jeu, développé par Moon Punch Studio et édité par Toplitz Productions, vous envoie dans le Far West et vous met au défi de survivre dans ces contrées sauvages.Vous devrez, sur plusieurs générations, créer un empire familial dans l'Ouest sauvage. En débutant comme bon vous semble : bandit, sheriff, fermier, vendeur...On vous laisse découvrir le jeu, si ce n'est pas déjà le cas, avec une bande-annonce :