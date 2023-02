- Big Ambitions annoncé en accès anticpé pour mars

Publié le Vendredi 17 février 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Show me the money

Big Ambitions est un jeu danois, développé par le studio Hovgaard Games, à qui l'on doit déjà Startup Company. Il sortira en accès anticipé le 10 mars, sur Steam Vous allez devoir tenter de devenir le King de New York par tous les moyens. En tant qu'entrepreneur, vous devrez racheter des bâtiments, lancer des entreprises, des commerces, bref, tout ce que vous voulez, pourvu que ça gagne de la thune. Vente de fringues, chaîne de cafés, vente d'alcool, restaurants, entreprise web, achat et revente immobilière... faites ce que bon vous semble.Un jeu capitaliste à souhait, mais qui a une contrepartie : vous devrez gérer votre temps et votre santé également...