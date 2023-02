- Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 se dévoile encore

Publié le Vendredi 17 février 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Boys just want to have fun

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 sera disponible le 9 mars 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC et Steam.Le jeu est édité par Milestone et développé par Feld Motor Sports, Inc.. Il proposera de nombreuses options, comme des aides paramétrables (pilotage automatique, freins automatiques, accélération automatique…), de nombreux paramètres de réglages de la moto; de nombreuses options de personnalisation, encore plus de réalisme, encore plus de détails.Une nouvelle vidéo a été dévoilée. Et de nouveaux détails ont été donnés. On trouvera par exemple le Supercross Park, une zone immense dans laquelle il sera possible de piloter librement seul ou en multi. Elle sera divisée en 5 zones distinctes, proposant notamment des tremplins et des circuits.