PlayStation Plus : les nouveaux jeux de février pour les abonnés Extra et Premium

Publié le Jeudi 16 février 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un bel horizon...

Horizon Forbidden West (PS4, PS5)

Resident Evil VII: Biohazard (PS4)

Scarlet Nexus (PS4, PS5)

Borderlands 3(PS4, PS5)

The Quarry (PS4, PS5)

Outriders (PS4, PS5)

Tekken 7 (PS4)

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)

Earth Defense Force 5 (PS4)

Oninaki (PS4)

Lost Sphear (PS4)

I am Setsuna (PS4)

The Forgotten City (PS4, PS5)

No Straight Roads (PS4)

The Legend of Dragoon (PS1)

Wild Arms 2 (PS1)

Harvest Moon: Back to Nature (PS1 )

Destroy All humans! (PS4)

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 21 février