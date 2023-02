Chef Life : A Restaurant Simulator dévoile une nouvelle vidéo

Publié le Jeudi 16 février 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Les enfants, à taaaaaaable !

Chef Life: A Restaurant Simulator sortira le 23 février sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Il s'agit d'un jeu qui vous met dans la peau d'un chef qui aspire à voir son restaurant sélectionné au fameux Guide Michelin et recevoir au moins une étoile...De vraies recettes sont à recréer dans le jeu... mais aussi dans la vie, pusiqu'elles sont toutes totalement réalistes et que le jeu vous apprendra à les faire.Vous retrouvrerez 75 recettes issues de la gastronomie française, de la blanquette de veau au boeuf bourguignon ou au pot au feu...Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.