Have a Nice Death : préparez votre après mort

Publié le Jeudi 16 février 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Mort qui peut

Déjà sorti en accès anticipé il y a un peu moins d'un an sur PC, Have a Nice Death sortira en version finale le 22 mars prochain. Il est attendu sur PC et Nintendo Switch, au prix de 24,99 €. Et c'est mortel, comme jeu.A tous les niveaux d'aillleurs : il s'agit d'un rogue-lite en 2D dessiné/animé à la main dans lequel vous incarnez la Mort. En qualité de PDG et fondateur de Death Incorporated, vous vous occupez des âmes des récents défunts. Mais votre société a tendance à exploser les quotas que vous avez pourtant imposés. Et ça peut poser problème : s'il n'y a plus assez de vivants, vous allez tomber à court de morts..Une nouvelle vidéo a été mise en ligne :