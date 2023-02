Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan, la bande-annonce !

Publié le Jeudi 16 février 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Encore ?

Les Anglais ont Robin des Bois, ici, en France, nous avons les Trois Mousquetaires. Chacun ses héros adaptés d'innombrables fois au cinéma. Ce nouveau film est signé Martin Bourboulon, avec François Civil dans le rôle de D'Artagnan, Vincent Cassel dans le rôle d'Athos, Romain Duris dans le rôle d'Aramis, Pio Marmaï dans le rôle de Portos, Louis Garrel dans le rôle de Louis XIII et Eva Green dans celui de Milady.Il est prévu en deux parties. La première est annoncée pour le 5 avril et la seconde, le 13 décembre 2023.La bande-annonce du film a été dévoilée. Intéressante et prometteuse, même si on n'est pas très fan du sample de Gangsta's Paradise utilisé dans la vidéo et qui jure avec l'époque.