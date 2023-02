- Painting Werther est disponible sur Steam

Publié le Mercredi 15 février 2023 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Léa Passion : Peinture

Mac Cream Games, un studio indé, annonce la sortie de leur jeu Painting Werther sur Steam, Humble Store et Itch.io !Painting Werther est une expérience artistique inspirée par le roman Les Souffrances du jeune Werther écrit par Johann Wolfgang von Goethe en 1774. Dans ce jeu, vous pourrez ramener de la couleur dans un monde de noir et de blanc mais également apprendre à peindre…Au programme plus de 500 peintures pour environ 150 auteurs et plus de deux heures de musique classique modifiée…