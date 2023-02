- Dredge, aussi en boÃ®te sur consoles

Publié le Mercredi 15 février 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

A la pêche aux moulemoulemoules...

On vous a présenté il y a peu Dredge, un jeu de pêche (mais pas que), développé par le studio néozelandais Black Salt Games et édité par Team17. SI le jeu sortira le 30 mars prochain sur PC, Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5, sachez qu'il ne sortira pas seulement en version numérique, mais aussi en boîte. Du moins sur consoles.La boîte comprendra un poster, un set d'autocollants, la bande-son du jeu, un argbook et un DLC à télécharger.Il s'agit d'un jeu qui vous met dans la peau d'un pêcheur, sur un bateau, parcourant les mers à la recherche de poissons. Plus vous en ramènerez, plus vous pourrez améliorer votre embarquation et, ensuite, aller plus loin pêcher de nouvelles espèces. Mais gare à la nuit où des monstres marins peuvent roder...On vous recolle la bande-annonce :