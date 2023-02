Moonscars en boîte sur PlayStation et Switch

Publié le Mardi 14 février 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

A l'aise, glaise...

Déjà sorti en septembre dernier sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, et Nintendo Switch, Moonscars est annoncé en version boîte, cette fois-ci, sur PS4, PS5 et Nintendo Switch uniquement. Fallait acheter plus de Xbox pour avoir uine version.Moonscars est un slasher/Souls-like en 2D pixel-art quii raconte l'histoire d'Irma la Grise, une guerrière "argiléenne", qui a littéralement été sculpté par un homme nommé le Sculpteur.Votre objectif, au fur et à mesure de vos pérégrinations, sera de retrouver le Sculpteur, afin de résoudre le mystère entourant votre propre existence.La version boîte comprendra un artbook de 24 pates, une affiche réversible et un code de téléchargement pour la bande-son.