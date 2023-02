Mr Sun's Hatbox, un roguelite plateforme

Publié le Mardi 14 février 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Couvre-chef

Mr Sun's Hatbox est un jeu développé par Kenny Sun et édité par Raw Fury. Il s'agit d'un mélange de roguelite et de plateformes. Avec un scénario à faire frémir les plus endurcis : Mr Moon a volé la boîte à chapeau que devait recevoir Mr Sun. Et c'est toute la boutique de mode de Mr Sun qui est menacée.Vous allez devoir monter une équipe, planifier des casses et aller récupérer l'objet volé.Prévu sur PC dans le courant de l'année, le jeu s'est offert une démo sur Steam