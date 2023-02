(TEST) Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Lundi 13 février 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une bonne surprise

Je n'ai jamais été un gros fan de la licence Harry Potter. Loin de là. Un scénario faiblard, parfois tiré par les cheveux, avec des personnages parfois tellement cons qu'on aurait envie de les baffer...Je n'ai jamais été un gros fan des films non plus. Loin de là. Une réalisation médiocre, et des acteurs parfois tellement mauvais qu'on aurait envie de les baffer...Je ne suis pas non plus un anti-Harry Potter. Je n'aime pas particulièrement, mais je ne déteste pas non plus. Dison que ça m'en remue une sans faire bouger les deux autres (bah oui, c'est magique).Et pourtant, on peut parfois prendre du plaisir avec cet univers. La preuve.