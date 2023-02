Publié le Lundi 13 février 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

C'est parti mon kiki

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est sorti sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Il faudra, par contre, attendre le 4 avril prochain pour le voir débarquer sur PS4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch.Pour rappel, le jeu se déroule dans les années 1800. Pas de Harry Potter, donc, mais Poudlard est bel et bien de la partie puisque vous allez incarner un nouvel étudiant qui débarque directement en 5ème année. Tout au long du jeu, vous apprendrez de nouveaux sorts, fabriquerez des potions, récolterez des plantes magiques, mais aussi rencontrerez des amis, discuterez avec les professeurs et combattrez de puissants adversaires.Le test arrive aujourd'hui.