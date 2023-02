The Last of Us : critique du cinquiÃ¨me Ã©pisode de la sÃ©rie TV

Publié le Mardi 14 février 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Splendide

Comme chaque lundi soir, on se colle bien au fond de son canapé et on se sert un petit verre pour mater ce qui est sans nul doute possible la meilleure série du moment.Nous avons donc regardé l'épisode 5 de The Last of Us, hier soir.Théo a pleuré. Sylvain a pleuré. Vincent a pleuré. Yassine a pleiuré. Yoann a pleuré. Julie s'est cachée sous un coussin. Ambre a pleuré. Walid a préféré partir nettoyer la cuisine mais il avait une larme à l'oeil. Et moi, je n'avais pas vraiment le coeur à rire.