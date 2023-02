- Cassette Beasts, un nouveau Pokémon-like

Publié le Mardi 14 février 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Combattez-les tous !

Cassette Beasts est un nouveau RPG développé par Byten Studio et édité par Raw Fury. Il s'agit de collectionner des monstres, après les avoir combattu via des parties au tour par tour. Vous pourrez aussi créer vos propres créatures à partir de celles caputrées.Ce sont via des cassettes (à la place des Pokéballs) qui vous permettront de gérer vos bestioles.Une démo est disponible sur Steam