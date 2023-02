- Blanc un jeu blanc sur Nintendo Switch et PC

Publié le Mercredi 15 février 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Blanc c'est blanc

On est encore loin de la merde de Kasimir Malevich, carré blanc sur fond blanc, Blanc est un jeu vidéo... blanc. Avec Bambi. Ou un truc du genre. Il s'agit d'un jeu d'aventure coop développé par le studio Casus Ludi et édité par Gearbox Publishing. Il vient de sortir sur PC et Nintendo Switch pour un prix de 14,99 €.Vous allez incarner un faon et un louveteau, perdus après une tempête de neige. La coopération sera la clef pour que chacun retrouve sa famille et que les loups bouffent les daims à la fin, ce qui permettra de faire une suite baptisée rouge.Noir et blanc, style visuel original, dessins à la main, jeu non violent, familial... Blanc est à découvrir en vidéo.