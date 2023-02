Publié le Mercredi 15 février 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Des fleurs de sang pour la Saint Valentin

Wanted: Dead est sorti. Le jeu est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series. Et comme il est présenté comme un jeu ultra-violent, c'est idéal pour la Saint-Valentin.Il est édité par 110 Industries et développé par le studio japonais Soleil. L'action se déroule à Honk-Kong, dans une ambiance cyberpunk. Vous incarnez le lieutenant Hannah Stone, leader de la Zombie Squad, qui intervient quand la Police est impuissante... une lieutenant de police avec un bras robotisé, un katana, des flingues. Elle va devoir, avec son équipe, se frotter à des politiciens corrompus, des multinationales avides de pouvoir, et une armée de mercenaires...Allez, il est l'heure de démembrer.