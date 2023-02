- Un trailer de gameplay pour Moonstone Island

Publié le Mercredi 15 février 2023 à 11:00:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Pour réconforter les coeurs brisés

Dans Moonstone Island, vous êtes un jeune alchimiste qui, armé de simples outils, de recettes alchimiques et du pouvoir de l'amiti... d'apprivoiser les esprits de la nature, construira sa maison et fera démontration ses connaissances alchimiques, alors qu'il commence une nouvelle vie sur une île flottante dans le ciel.Dans ce trailer spécial St Valentin, on découvre qu'il y a différents objectifs entre le jour et la nuit. Le jour, vous vous baladez et collectez diverses ressources, fabriquez différents decks et combattez des esprits sauvages pour découvrir les mystères de ce monde étrange et brisé.À la tombée de la nuit, c'est leure de pécho... enfin "d'explorer vos relations sociales", par exemple, en tissant des liens avec les villageois, en participant à des événements, ou encore, en personnalisant leur maison.Bref le trailer sera plus explicit que moi à ce sujet, Moonstone Island sortira normalement au cours de l'année sur PC, Mac et Nintendo Switch, et peut-être ajouté à sa liste de souhaits dès maintenant sur Steam.